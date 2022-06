Parigi: Trevisan lotta ma in finale ci va Gauff (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina cede in due set (anche se con un punteggio “bugiardo”) a “Coco” (n.18), anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Sarà lei sabato a sfidare Swiatek per il trofeo, ma Martina può salutare Parigi orgogliosa di sé stessa Leggi su federtennis (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina cede in due set (anche se con un punteggio “bugiardo”) a “Coco” (n.18), anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Sarà lei sabato a sfidare Swiatek per il trofeo, ma Martina può salutareorgogliosa di sé stessa

