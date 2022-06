NCIS: dopo l’addio di Gibbs la serie non è rimasta orfana | La new entry (Di giovedì 2 giugno 2022) Grandi cambiamenti all’interno della serie crime più amata degli ultimi anni. L’abbandono del capo storico non lascerà la squadra sguarnita. Mark Harmon ha lasciato la serie che aveva contribuito a rendere popolare in tutto il mondo. Di certo i fan non sono stati contenti. È dura lasciar andare un personaggio che per anni era stato il fulcro e il nucleo portante della serie. Ma si sa, succede nelle migliori famiglie… Mark Harmon e il suo lascito (web source)L’avvicendamento dopo quasi vent’anni dall’inizio di NCIS, più vari crossover e il “pilota” all’interno di Jag, la serie dalla quale si è gemmata, Leroy Jethro Gibbs è andato per così dire in pensione. È più o meno quello che ha deciso di fare l’attore che gli ha dato vita in questi anni, Mark Harmon. Circa le ... Leggi su newstv (Di giovedì 2 giugno 2022) Grandi cambiamenti all’interno dellacrime più amata degli ultimi anni. L’abbandono del capo storico non lascerà la squadra sguarnita. Mark Harmon ha lasciato lache aveva contribuito a rendere popolare in tutto il mondo. Di certo i fan non sono stati contenti. È dura lasciar andare un personaggio che per anni era stato il fulcro e il nucleo portante della. Ma si sa, succede nelle migliori famiglie… Mark Harmon e il suo lascito (web source)L’avvicendamentoquasi vent’anni dall’inizio di, più vari crossover e il “pilota” all’interno di Jag, ladalla quale si è gemmata, Leroy Jethroè andato per così dire in pensione. È più o meno quello che ha deciso di fare l’attore che gli ha dato vita in questi anni, Mark Harmon. Circa le ...

