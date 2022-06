Mani: le lavi con l’acqua calda? Non lo fare! (Di giovedì 2 giugno 2022) Ti capita spesso di lavarti le Mani con l’acqua calda? Attenzione, non lo fare mai, le conseguenze per il nostro corpo sono gravissime. Ecco di cosa si tratta. Dopo il Covid, abbiamo tutti capito come alcuni gesti ritenuti normali, in realtà hanno un valore estremamente importante. Infatti, dopo la pandemia l’igiene personale, sopratutto quella delle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ti capita spesso di lavarti lecon? Attenzione, non lo fare mai, le conseguenze per il nostro corpo sono gravissime. Ecco di cosa si tratta. Dopo il Covid, abbiamo tutti capito come alcuni gesti ritenuti normali, in realtà hanno un valore estremamente importante. Infatti, dopo la pandemia l’igiene personale, sopratutto quella delle L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pgattino : RT @littleire90: Non smetterò mai di meravigliarmi per queste cose. Sei lì a -10 con le mani nell'acqua ghiacciata che lavi cocci e lateriz… - SimonaSusanna3 : @SamsungItalia @Ptaxo0 Stessa esperienza. E mi stupisco di come @SamsungItalia se ne lavi completamente le mani… - enrigoletto : @onevoicetosing @Shut_up666 @OfficinaTorino @coma_girl Tutta l'operazione, sicura? Hai il bagno in camera? Non ci v… - mila_lavi : RT @ShaRevenge: Ascoltate bene in che mani finiranno le armi pagate con le vostre tasse. #GovernoCriminale - manu01111 : @Nonha_stata @RFeragalli @MarabottiMarco Certo capisco sei come Ponzio Pilato, te ne lavi le mani. Guarda che sbatt… -