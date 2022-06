Juventus, per l’attacco spunta l’idea Timo Werner (Di giovedì 2 giugno 2022) La Juventus va a caccia di rinforzi per l’attacco. Secondo quanto riportato dall’edizione di giovedì 2 giugno di Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Timo Werner, da affiancare a Dusan Vlahovic. Il giocatore tedesco non è riuscito ad esplodere con la maglia del Chelsea, dove è approdato per 60 milioni di euro nel 2020 dal RB Lipsia. Con 23 gol in 84 presenze, Werner ha lavorato per la squadra senza però diventare il leader che i Blues si aspettavano. Il Chelsea rivoluzionerà il reparto offensivo e Werner è in partenza, diventando un obiettivo della Juventus. I bianconeri studiano la proposta, prezzo permettendo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Lava a caccia di rinforzi per. Secondo quanto riportato dall’edizione di giovedì 2 giugno di Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino, da affiancare a Dusan Vlahovic. Il giocatore tedesco non è riuscito ad esplodere con la maglia del Chelsea, dove è approdato per 60 milioni di euro nel 2020 dal RB Lipsia. Con 23 gol in 84 presenze,ha lavorato per la squadra senza però diventare il leader che i Blues si aspettavano. Il Chelsea rivoluzionerà il reparto offensivo eè in partenza, diventando un obiettivo della. I bianconeri studiano la proposta, prezzo permettendo. SportFace.

