Italia, ora serve il coraggio di ripartire (Di giovedì 2 giugno 2022) La Finalissima tra Italia e Argentina ci ha sbattuto in faccia la cruda realtà. Questa Nazionale è anni luce distante dal livello che serve per tornare definitivamente grandi. L’Europeo ci ha illusi, ce lo siamo detti più volte, ma dopo la bruciante sconfitta contro l’Albiceleste il messaggio è ancora più lampante: bisogna ripartire. E per ripartire serve coraggio. Il coraggio che Mancini ha sempre avuto. Quando ha convocato Zaniolo dandogli fiducia prima di chiunque altro. Quando ha portato Raspadori all’Europeo. Quando ha dato una chance anche a chi aveva difficoltà nel proprio club. Adesso, però, di coraggio ne serve molto di più, e non può bastare quello del solo Mancini. Il CT è stato chiaro: “Ricostruire sarà difficile, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) La Finalissima trae Argentina ci ha sbattuto in faccia la cruda realtà. Questa Nazionale è anni luce distante dal livello cheper tornare definitivamente grandi. L’Europeo ci ha illusi, ce lo siamo detti più volte, ma dopo la bruciante sconfitta contro l’Albiceleste il messaggio è ancora più lampante: bisogna. E per. Ilche Mancini ha sempre avuto. Quando ha convocato Zaniolo dandogli fiducia prima di chiunque altro. Quando ha portato Raspadori all’Europeo. Quando ha dato una chance anche a chi aveva difficoltà nel proprio club. Adesso, però, dinemolto di più, e non può bastare quello del solo Mancini. Il CT è stato chiaro: “Ricostruire sarà difficile, ...

Advertising

Inter : E il Principe ????????? esclamò: Iscriviti ora a EA Play e ricevi in regalo l'oggetto TIFO di Diego Milito FUT HERO ed… - pdnetwork : In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio… - carlosibilia : Era ora! L'Italia ha finalmente ottenuto l'impegno europeo sul tetto al prezzo del gas, azione che il @Mov5Stelle… - karlkamus : RT @ppiersante: L’Italia è l’unico paese dell’OCSE dove i salari sono calati rispetto a 30 anni fa. Si sapeva. Indovinate ora la regione ch… - iostoconGiorgia : RT @GiorgiaMeloni: Di fronte alle ingerenze dell’alta finanza internazionale e a chi non vede l’ora di svendere sovranità e interessi della… -