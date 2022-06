Inzaghi Cagliari, il tecnico riflette e prende tempo: una richiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Inzaghi Cagliari: l’allenatore sta prendendo tempo prima di dare una risposta definitiva. Ecco quale richiesta ha fatto Inzaghi è sicuramente il nome più caldo al momento per la panchina del Cagliari ma, dopo i contatti e l’accelerata avuta due giorni fa, le parti si sono prese del tempo per riflettere. Come riporta Il Corriere dello Sport, per dare il sì definitivo e porre la propria firma sul contratto, Filippo Inzaghi ha chiesto garanzie tecniche al presidente Giulini. L’allenatore vuole una squadra che possa competere per la promozione immediata in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022): l’allenatore standoprima di dare una risposta definitiva. Ecco qualeha fattoè sicuramente il nome più caldo al momento per la panchina delma, dopo i contatti e l’accelerata avuta due giorni fa, le parti si sono prese delperre. Come riporta Il Corriere dello Sport, per dare il sì definitivo e porre la propria firma sul contratto, Filippoha chiesto garanzie tecniche al presidente Giulini. L’allenatore vuole una squadra che possa competere per la promozione immediata in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

