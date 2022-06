Incontri carbonari e voli a Mosca. Salvini si vanta di sbagliare (Di giovedì 2 giugno 2022) Errare humanum est, perseverare Salvini. La vicenda degli Incontri tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov si arricchisce ogni giorno di una nuova puntata e, di giorno in giorno,Salvini dimostra per l’ennesima volta quello che è: un politico scarso. In un Paese serio il leader della Lega Salvini sarebbe deriso da tutti. Lui invece continua a perseverare Tutto comincia con la notizia data dal quotidiano Domani in cui si legge di un incontro tra Salvini e l’ambasciatore russo a guerra già iniziata, esattamente il primo marzo, quando l’invasione dell’Ucraina era già iniziata e la diplomazia italiana era indaffarata per concertare una linea d’azione comune con l’Ue e con la Nato. Salvini, accompagnato dall’avvocato Capuano, ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Errare humanum est, perseverare. La vicenda deglitra il leader della Lega Matteoe l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov si arricchisce ogni giorno di una nuova puntata e, di giorno in giorno,dimostra per l’ennesima volta quello che è: un politico scarso. In un Paese serio il leader della Legasarebbe deriso da tutti. Lui invece continua a perseverare Tutto comincia con la notizia data dal quotidiano Domani in cui si legge di un incontro trae l’ambasciatore russo a guerra già iniziata, esattamente il primo marzo, quando l’invasione dell’Ucraina era già iniziata e la diplomazia italiana era indaffarata per concertare una linea d’azione comune con l’Ue e con la Nato., accompagnato dall’avvocato Capuano, ex ...

