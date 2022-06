I look più glamour di Morena Baccarin (Di giovedì 2 giugno 2022) Morena Baccarin è un’attrice nota su grande e piccolo schermo. Negli ultimi anni, ha recitato in serie TV come Gotham e in film come Deadpool. Lato privato, ha spesso catturato l’attenzione della cronaca rosa poiché sposata con Ben McKenzie. In molti forse ignorano che Morena Baccarin, oltre ad essere una splendida e talentuosa attrice, nella vita reale è anche la compagna di vita di Ben McKenzie, attore che ha raggiunto la popolarità recitando in The O.C. e di recente tornato alla ribalta con Gotham. Classe 1979, la Beccarin è nata a Rio de Janeiro e, nell’arco della sua carriera, ha interpretato diversi personaggi di spicco. Alcuni, infatti, la ricorderanno come Inara Serra per Firefly, altri invece come Anna nella serie V. Di recente ha recitato in Homeland – Caccia alla spia ed è apparsa in Gotham. Così come, anni ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022)è un’attrice nota su grande e piccolo schermo. Negli ultimi anni, ha recitato in serie TV come Gotham e in film come Deadpool. Lato privato, ha spesso catturato l’attenzione della cronaca rosa poiché sposata con Ben McKenzie. In molti forse ignorano che, oltre ad essere una splendida e talentuosa attrice, nella vita reale è anche la compagna di vita di Ben McKenzie, attore che ha raggiunto la popolarità recitando in The O.C. e di recente tornato alla ribalta con Gotham. Classe 1979, la Beccarin è nata a Rio de Janeiro e, nell’arco della sua carriera, ha interpretato diversi personaggi di spicco. Alcuni, infatti, la ricorderanno come Inara Serra per Firefly, altri invece come Anna nella serie V. Di recente ha recitato in Homeland – Caccia alla spia ed è apparsa in Gotham. Così come, anni ...

