Guerra Ucraina, la cronologia del 99esimo giorno di conflitto (Di giovedì 2 giugno 2022) Le forze di Mosca sempre più vicine al controllo della regione di Lugansk, snodo cruciale per la conquista dell'intero Donbass. Via libera dall'Ue al sesto pacchetto di sanzioni, da cui è escluso però ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 giugno 2022) Le forze di Mosca sempre più vicine al controllo della regione di Lugansk, snodo cruciale per la conquista dell'intero Donbass. Via libera dall'Ue al sesto pacchetto di sanzioni, da cui è escluso però ...

Advertising

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - _Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - Balu875651831 : RT @paolaparoletta: @claudio301065 - Rosabianca123 : RT @putino: La guerra su vasta scala in Ucraina continua da 99 giorni. Le fonti di Meduza affermano che alla vigilia del centesimo giorno,… -