Giorgia Crivello in bikini le mette in mostra | la posa incanta il web

key7720 : RT @dea_channel: lo sguardo dolcissimo della divina Giorgia Crivello ?????????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: lo sguardo dolcissimo della divina Giorgia Crivello ?????????????? - emi_bertelli : RT @dea_channel: lo sguardo dolcissimo della divina Giorgia Crivello ?????????????? - dea_channel : lo sguardo dolcissimo della divina Giorgia Crivello ?????????????? - centosedici_116 : Giorgia Crivello -

Sport Meteoweek.com

Da tutti conosciuta come Giorgina , all'anagrafe. Classe 1989, milanese e di origine siciliana. La moda è da sempre la sua più grande passione ed è la stessa che l'ha spinta ad ...Da tutti conosciuta come Giorgina , all'anagrafe. Classe 1989, milanese e di origine siciliana. La moda è da sempre la sua più grande passione ed è la stessa che l'ha spinta ad ... Lutto per Giorgia Crivello, il messaggio della fidanzata di Laudoni commuove il web Con un costume rosa Giorgia Crivello mette in mostra il suo fisico mozzafiato e lascia i suoi tantissimi fan senza parole, 'bombe' pazzesche e sensualità.Giorgia Crivello e il consiglio ai fan sul "benessere". La modella, in total balck, si mostra top scollato e leggings attillati: fisico perfetto ...