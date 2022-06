Finalmente Piazza della Repubblica oggi sarà restituita alla cittadinanza (Di giovedì 2 giugno 2022) Si svolgerà oggi la manifestazione per celebrare la Festa della Repubblica. Alle ore 11 una corona sarà deposta dalla sindaca Cecilia Francese ai piedi del monumento del Milite Ignoto presente nella rinnovata Piazza della Repubblica, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. sarà l’occasione per l’amministrazione comunale di riconsegnare ufficialmente questo simbolo storico della città di Battipaglia ai cittadini. Piazza della Repubblica è stata interessata, in questi mesi, da interventi di ripristino e restyling che l’hanno resa così fruibile alla cittadinanza. «E’ con orgoglio che restituiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 2 giugno 2022) Si svolgeràla manifestazione per celebrare la Festa. Alle ore 11 una coronadeposta dsindaca Cecilia Francese ai piedi del monumento del Milite Ignoto presente nella rinnovatapresenza di autorità civili, militari e religiose.l’occasione per l’amministrazione comunale di riconsegnare ufficialmente questo simbolo storicocittà di Battipaglia ai cittadini.è stata interessata, in questi mesi, da interventi di ripristino e restyling che l’hanno resa così fruibile. «E’ con orgoglio che restituiamo ...

Advertising

CarlucciRoberto : Lecce 1 giugno 2022 ore 21 - Scatto, con le spalle rivolte a Piazza Sant'Oronzo, che mette in risalto le origini ro… - Pierfra81893656 : RT @DanCoop80059329: @gparagone @StaseraItalia Stanno sempre spezzettando il disagio degli italiani... i portuali, gli autotrasportatori, i… - LadyWingless : RT @beabri: Una vicenda incredibile. Quando uscì la sentenza di appello, eravamo scese in piazza in tante a protestare. Ora, finalmente… - SergioZ01 : RT @beabri: Una vicenda incredibile. Quando uscì la sentenza di appello, eravamo scese in piazza in tante a protestare. Ora, finalmente… - soniap1975 : RT @beabri: Una vicenda incredibile. Quando uscì la sentenza di appello, eravamo scese in piazza in tante a protestare. Ora, finalmente… -