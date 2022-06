(Di giovedì 2 giugno 2022) Meta ha avviato il roll out del nuovo tabsulle applicazioni diper dispositivi Android e iOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Facebook Messenger aggiunge un tab Chiamate nella schermata principale - TecBab : L’app Facebook Messenger aggiunge le chiamate, seguendo l’esempio di WhatsApp - Sanchez52Carlos : @MovistarArg @FTMovistarAr X Facebook y Messenger tampoco dan pelota - Infoegio : Top story: @giovanisi: '?? L’ufficio #Giovanisì resterà chiuso ??????????????` ?? ???????????? ????????. Le attività del progetto – nu… - giovanisi : ?? L’ufficio #Giovanisì resterà chiuso ??????????????` ?? ???????????? ????????. Le attività del progetto – numero verde, risposte a e… -

Tebigeek

Sheryl Sandberg, per anni la più importante dirigente all'interno didopo il CEO Mark Zuckerberg, ha annunciato che entro il prossimo autunno lascerà Meta, la ... WhatsApp e. Sandberg ...Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete socialee Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp ee sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus ... Il padre "depravato" ha filmato il sesso con il suo cane prima di inviare un video su Facebook Meta ha riscritto e riprogettato la sua Privacy Policy per rendere più facile e chiara la comprensione del modo in cui utilizza le informazioni ...L'azienda aggiorna la sua informativa sul trattamento dei dati personali con l'obiettivo “di rendere più chiare le pratiche”, anche con l'ausilio di esempi pratici e video ...