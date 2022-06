Elon Musk, nuovo colpo a Big Tech: ora vieta lo smart working (Di giovedì 2 giugno 2022) Elon Musk non è solamente un imprenditore di successo, l’uomo più ricco del mondo. È anche un uomo pubblico che, con le sue uscite nette, taglienti, sempre controtendenza, provoca, fa discutere, divide. “Il lavoro a distanza non è più accettabile”, ha scritto in una e-mail diretta ai manager della sua azienda, la Tesla, ribadendo poi il concetto su Twitter aggiungendo che chi non è d’accordo a tornare in fabbrica “dovrebbe andare a lavorare da qualche altra parte”. Frasi che hanno creato una serie di corto circuiti fra i ben pensanti, mettendo in crisi non poche delle retoriche dominanti. Come, ci si è chiesti, proprio lui che è l’imprenditore più “visionario” che possa esserci, e che guarda al futuro più ipertecnologico, vuole ristabilire il vecchio e “alienante” lavoro di fabbrica, il perno della vecchia impresa e della old economy? Perché vuole i ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 giugno 2022)non è solamente un imprenditore di successo, l’uomo più ricco del mondo. È anche un uomo pubblico che, con le sue uscite nette, taglienti, sempre controtendenza, provoca, fa discutere, divide. “Il lavoro a distanza non è più accettabile”, ha scritto in una e-mail diretta ai manager della sua azienda, la Tesla, ribadendo poi il concetto su Twitter aggiungendo che chi non è d’accordo a tornare in fabbrica “dovrebbe andare a lavorare da qualche altra parte”. Frasi che hanno creato una serie di corto circuiti fra i ben pensanti, mettendo in crisi non poche delle retoriche dominanti. Come, ci si è chiesti, proprio lui che è l’imprenditore più “visionario” che possa esserci, e che guarda al futuro più ipertecnologico, vuole ristabilire il vecchio e “alienante” lavoro di fabbrica, il perno della vecchia impresa e della old economy? Perché vuole i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - Corriere : Elon Musk contro lo smart working: almeno 40 ore in ufficio, chi non vuole può lasciare Tesla - lisabaldi : RT @CottarelliCPI: Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire sul mo… - cesarebrogi1 : Musk contro lo smart working: almeno 40 ore in ufficio, chi non vuole può lasciare Tesla -