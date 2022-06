"Con Trump niente guerra". Salvini svela chi ci guadagna col conflitto in Ucraina (Di giovedì 2 giugno 2022) “Se, invece di Biden, ci fosse Trump non penso che saremmo arrivati in questa situazione. Quando vincono i Repubblicani viviamo anni di pace, quando vincono i democratici partono le bombe”. Così Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio durante la puntata di giovedì 2 giugno di Dritto e Rovescio, il talk show politico in onda in prima serata su Rete 4. Il segretario leghista, dopo aver chiarito la sua posizione anti Joe Biden e nostalgica di Donald Trump, ha risposto alle tante critiche ricevute per essersi offerto di andare in Russia a mediare a nome dell'Italia per risolvere il conflitto in Ucraina, invasa da mesi dalle truppe russe di Vladimir Putin. “Il mio compito è portarli al tavolo. E se devo portare al tavolo i russi, con chi cacchio devo parlare se non con i russi? Chi mi critica cosa sta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) “Se, invece di Biden, ci fossenon penso che saremmo arrivati in questa situazione. Quando vincono i Repubblicani viviamo anni di pace, quando vincono i democratici partono le bombe”. Così Matteo, ospite di Paolo Del Debbio durante la puntata di giovedì 2 giugno di Dritto e Rovescio, il talk show politico in onda in prima serata su Rete 4. Il segretario leghista, dopo aver chiarito la sua posizione anti Joe Biden e nostalgica di Donald, ha risposto alle tante critiche ricevute per essersi offerto di andare in Russia a mediare a nome dell'Italia per risolvere ilin, invasa da mesi dalle truppe russe di Vladimir Putin. “Il mio compito è portarli al tavolo. E se devo portare al tavolo i russi, con chi cacchio devo parlare se non con i russi? Chi mi critica cosa sta ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ma c'è un problema Russia, Stati Uniti, Cina non riconoscono la Corte Penale Internazionale ecco che, per esempio,… - LiaQuartapelle : Per chi dice che Trump ha reso il mondo più sicuro… La decisione di far uscire gli Stati Uniti dall’accordo sul nuc… - GuidoDeMartini : ???? ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l’analisi di SPANNAUS: ?? Zelensky… - tempoweb : 'Con #Trump niente guerra'. #Salvini svela chi ci guadagna col conflitto in #Ucraina - screzia : RT @_Nico_Piro_: Ma c'è un problema Russia, Stati Uniti, Cina non riconoscono la Corte Penale Internazionale ecco che, per esempio, i crimi… -