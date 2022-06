Calciomercato Napoli, una big di Serie A piomba su Zielinski! (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Napoli, inizia anche in casa partenopea il mercato, periodo di arrivi, di partenze e di ostacoli da superare per mantenere i propri pezzi pregiati. In casa Napoli, uno dei prezzi pregiati di questa sessione è Piotr Zielinski. Il polacco, è reduce da un’annata altalenante, intervallata da grandi prestazioni e gol importanti, come quello contro il Barcellona, a lunghi letarghi con prestazioni poco convincenti. Questa mancata continuità ha fatto si che il prezzo diventasse più morbido al netto di un giocatore dalle qualità insindacabili. Calciomercato-Napoli-Zielinski A pensarci su è la Lazio, con Maurizio Sarri in panchina, i biancocelesti vorrebbero puntare forte su quello che è un fedelissimo dell’allenatore. I due si sono già incrociati sia nell’avventura di Empoli che ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022), inizia anche in casa partenopea il mercato, periodo di arrivi, di partenze e di ostacoli da superare per mantenere i propri pezzi pregiati. In casa, uno dei prezzi pregiati di questa sessione è Piotr Zielinski. Il polacco, è reduce da un’annata altalenante, intervallata da grandi prestazioni e gol importanti, come quello contro il Barcellona, a lunghi letarghi con prestazioni poco convincenti. Questa mancata continuità ha fatto si che il prezzo diventasse più morbido al netto di un giocatore dalle qualità insindacabili.-Zielinski A pensarci su è la Lazio, con Maurizio Sarri in panchina, i biancocelesti vorrebbero puntare forte su quello che è un fedelissimo dell’allenatore. I due si sono già incrociati sia nell’avventura di Empoli che ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO! #Napoli - #Giuntoli chiude per #Ostigard: i dettagli dell'affare?? ?? @MarcoGiordano6 ??#CMITmercato - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - MarcoVBava : Luis Alberto aspetta il Siviglia (che sta vendendo), il Napoli l'apprezza, ma considera alto il costo del cartellin… - AnguissaFan : RT @GA7_Official: Amber Heard, con i 15M di danni pagati a Johnny Depp, ha ufficialmente speso più del Napoli nelle ultime 3 sessioni di ca… -