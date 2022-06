Blitz agenti in una favela a Rio, bimba colpita alla testa (Di giovedì 2 giugno 2022) Una bambina di 4 anni è stata colpita alla testa da un proiettile durante uno scontro a fuoco tra criminali e polizia in una 'favela' di Rio de Janeiro: la piccola Alice Rocha è stata ricoverata in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Una bambina di 4 anni è statada un proiettile durante uno scontro a fuoco tra criminali e polizia in una '' di Rio de Janeiro: la piccola Alice Rocha è stata ricoverata in ...

