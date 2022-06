Bimbo caduto nel Modenese: si va verso perizia psichiatrica (Di giovedì 2 giugno 2022) Si terrà domattina alle 9 nel carcere 'Sant'Anna' di Modena l'udienza di convalida dell'arresto di Monica Santi, la babysitter 32enne di Carpi indagata dalla procura di Modena per tentato omicidio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Si terrà domattina alle 9 nel carcere 'Sant'Anna' di Modena l'udienza di convalida dell'arresto di Monica Santi, la babysitter 32enne di Carpi indagata dalla procura di Modena per tentato omicidio. ...

Advertising

il_piccolo : È fuori pericolo il bimbo di 5 anni caduto da oltre due metri nell’area giochi di Grado - SLN_Magazine : Ferrara, morto bimbo caduto in vasca acque reflue. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - fabriziox23 : RT @chil_q: BIMBO DI UN ANNO E MEZZO CADE IN UNA VASCA BIOLOGICA NEL FERRARESE, È GRAVE Dramma nel pomeriggio a Portomaggiore, in provinci… - CronacaSocial : 'Il piccolo era immobile, la mamma urlava con lui in braccio!' I racconti dei vicini su cosa è accaduto al bimbo ca… - CronacaSocial : 'Adesso è libero!' Le prime parole della baby sitter dopo la caduta del bimbo dalla finestra. Ecco cosa ha fatto ??… -