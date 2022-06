Antonino Spinalbese dice nì al Grande Fratello Vip e si fidanza con un volto di Pechino Express

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha detto nì alVip, ovvero un po’ sì ed un po’ no. Insomma, quelle classiche risposte che non puoi dare perché il contratto di riservatezza ti impone il silenzio. Ospite da Francesco Fredella su RTL 102.5, l’ex parrucchiere a domanda diretta sul GFVip ha detto tutto e niente. “Io concorrente? Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo!” – E ancora – “Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”. Un tempo “mago” dei capelli, oraha realizzato anche una linea di costumi da bagno monetizzando un po’ i follower fatti grazie alla storia con ...

Il Gf vip Ni. Forse.ci sta pensando. L'ex di Belen Rodriguez , come da giorni scrivono vari siti, sarebbe stato contattato dalla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. E in un'...Il 27enne padre della secondogenita della showgirl ha confermato di aver ricevuto la proposta di diventare concorrente del ...Antonino Spinalbese è divenuto noto agli occhi del pubblico e delle telecamere per la precedente storia d’amore che ha avuto con Belen Rodriguez che ha svelato qualche tempo fa i motivi che hanno ...Antonino Spinalbese potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sarebbe stato corteggiato da Alfonso ...