Urso (Copasir): 'Salvini conosce le regole della sicurezza, spero ne abbia tenuto conto...' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Salvini è andato lungo un crinale pericoloso. E per Vito ci sono preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022)è andato lungo un crinale pericoloso. E per Vito ci sono preoccupazioni per lanazionale. Il presidente del Comitato parlamentare per laRepubblica, Adolfo, in ...

Advertising

globalistIT : - LoryDonatella : RT @bedda_matrix: Antonio Capuano spiega che il piano di Salvini per la pace prevedeva quattro punti: 1) . 2) . 3) . 4) . Bedda Matrix @be… - lunaner0106 : RT @bedda_matrix: Antonio Capuano spiega che il piano di Salvini per la pace prevedeva quattro punti: 1) . 2) . 3) . 4) . Bedda Matrix @be… - e_altre : RT @bedda_matrix: Antonio Capuano spiega che il piano di Salvini per la pace prevedeva quattro punti: 1) . 2) . 3) . 4) . Bedda Matrix @be… - BeddaRevolution : RT @bedda_matrix: Antonio Capuano spiega che il piano di Salvini per la pace prevedeva quattro punti: 1) . 2) . 3) . 4) . Bedda Matrix @be… -