Uomini e Donne, Lilli Pugliese rivela qual è stato l'unico istante in cui ha pensato di poter essere la scelta di Luca Salatino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Martedì 31 maggio è andata in onda su Canale 5 la scelta del tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Il cuoco romano, in questi mesi di trono si è mostrato profondamente combattuto e fino all'ultimo non sapeva se propendere verso Soraia Ceruti o Lilli Pugliese. A spuntarla tra le due alla fine è stata la Ceruti e i due in queste ore hanno pubblicato le loro prime immagini insieme, scambiandosi dediche romantiche e condividendo con i fan momenti di allegria e tenerezza. Dall'altro lato Lilli, quando ha scoperto di non essere la scelta si è lasciata andare in un pianto che ha commosso tutti e ha abbracciato il tronista, ribadendo di essere innamorata di lui. Intervistata da MondoTv24, pochi giorni dopo ...

