Ucraina | parlamento Kiev | 689 bambini uccisi o feriti

(Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) - Sono 689 iucrainidall'inizio dell'invasione russa. La denuncia arriva dalla Verkhovna Rada, ilucraino, che ha aggiornato il bilancio delle vittime tra i minori in un post su Telegram. Isono 243, quelli446, ha reso noto precisando che si tratta di dati purtroppo destinati a cambiare ancora, a causa del difficile accesso ai territori ancora teatro di scontri. A Sverodonetsk, per esempio, il sindaco ha detto che non è possibile tenere conto delle vittime tra i civili in una situazione di bombardamenti ed attacchi continui contro la città.

Lyudmila Denisova, 61 anni, già ministra nei governi di Yulia Tymoshenko (2007-2010) e Arseniy Yatsenyuk (2014) e da quattro anni commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, è stata sfiduc ...