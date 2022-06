Swiatek-Pegula in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Iga Swiatek se la vedrà contro l’americana Jessica Pegula nei quarti di finale del Roland Garros 2022. I precedenti dicono 2-0 in favore della polacca, che quest’anno si è imposta in due set nella semifinale del Miami Open. La numero uno del mondo si presenta a questa partita con trentadue gare vinte consecutivamente. Dopo aver raggiunto la belga Henin, adesso punta alla striscia di trentacinque successi di Venus Williams (la più lunga dal 2000 ad oggi a livello femminile), obiettivo che potrebbe raggiungere sollevando al cielo per la seconda volta in carriera la Coppa dei Moschettieri. La statunitense non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per Swiatek. C’è da dire che in questi primi cinque mesi di stagione ha ottenuto grandi piazzamenti, tra cui i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Igase la vedrà contro l’americana Jessicanei quarti di finale del. I precedenti dicono 2-0 in favore della polacca, che quest’anno si è imposta in due set nella semifinale del Miami Open. La numero uno del mondo si presenta a questa partita con trentadue gare vinte consecutivamente. Dopo aver raggiunto la belga Henin, adesso punta alla striscia di trentacinque successi di Venus Williams (la più lunga dal 2000 ada livello femminile), obiettivo che potrebbe raggiungere sollevando al cielo per la seconda volta in carriera la Coppa dei Moschettieri. La statunitense non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per. C’è da dire che in questi primi cinque mesi di stagione ha ottenuto grandi piazzamenti, tra cui i ...

