Roland Garros 2022 | Nadal batte Djokovic e vola in semifinale

(Adnkronos) – Rafael Nadal batte Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros 2022 e vola in semifinale, avvicinandosi al 14esimo trionfo sulla terra rossa di Parigi. Lo spagnolo si impone per 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) contro il serbo, numero 1 del tabellone, in una battaglia di 4h12? terminata all'1.15. La maratona si risolve nel quarto parziale, quando il mancino di Manacor riesce a riemergere da 2-5 e a recuperare fino al 5-5. Epilogo del set al tie-break, Nadal scappa sul 6-1 e chiude 7-4 aggiudicandosi la 59esima sfida nel duello infinito con il rivale, che conduce 30-29 nell'eterno testa a testa. "Un match durissimo", dice Nadal alla fine. "Novak è uno dei migliori giocatori della storia, affrontarlo è ...

