Palestina | i militari israeliani sparano e uccidono la reporter Ghufran Hamed Warasneh “Si avvicinava con un coltello”

Advertising

eccapecca : La giovane donna uccisa ha studiato media e giornalismo all'Università di Hebron ed è stata attiva nel documentare… - global_project : RT @yabasta_edibese: #Palestina | Un convoglio israeliano di 4 jeep militari e 2 bulldozer è entrato questa mattina nell'area di #MassaferY… - palabritadepape : RT @yabasta_edibese: #Palestina | Un convoglio israeliano di 4 jeep militari e 2 bulldozer è entrato questa mattina nell'area di #MassaferY… - DarioFichera : RT @yabasta_edibese: #Palestina | Un convoglio israeliano di 4 jeep militari e 2 bulldozer è entrato questa mattina nell'area di #MassaferY… - sonoViolet : RT @yabasta_edibese: #Palestina | Un convoglio israeliano di 4 jeep militari e 2 bulldozer è entrato questa mattina nell'area di #MassaferY… -

Il Fatto Quotidiano

...Biden avrebbe rinunciato a riaprire il Consolato degli Stati Uniti per laa Gerusalemme ... ma in precedenza è stato direttore per le questioniin Egitto e Israele, presso il ...hanno risposto con la forza, come avvenuto nel villaggio di Nabi Saleh, a ovest di ... con i suoi luoghi santi islamici e cristiani, resterà sempre l'eterna capitale dello Stato di'... Palestina, i militari israeliani sparano e uccidono la reporter Ghufran Hamed Warasneh In una Terra Santa che da sempre si nutre di simboli, e di gesti simbolici, anche una bandiera (palestinese) sventolata in una università (israeliana) fa discutere. E fa paura. A spiegarne le ragioni ...MEMO. Di Ramzy Baroud. La Corte Suprema israeliana ha deciso che la regione palestinese di Masafer Yatta, sulle colline meridionali di Hebron, dovrà ...