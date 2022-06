Pagamento Pensioni Giugno 2022, quando arriva? C’è chi aspetterà fino all’8 del mese (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è sempre confusione sulla data di accredito delle Pensioni, nel nostro articolo odierno vi forniremo tutti i dettagli sul Pagamento delle Pensioni di Giugno 2022 in posta e in banca, con le date di quando arriverà sul vostro conto ed il calendario per chi effettua il ritiro in contanti presso gli uffici postali. Come ormai è consuetudine, dalla fine dello stato di emergenza legato al covid-19, non vi sarà nessun anticipo nei pagamenti, e anzi per i più sfortunati bisognerà aspettare addirittura l’8 Giugno per ritirare la pensione. Ultime novità Pagamento Pensioni Giugno 2022: calendario per le poste Facciamo chiarezza sulle date di Pagamento e sul calendario, segnalando che per ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è sempre confusione sulla data di accredito delle, nel nostro articolo odierno vi forniremo tutti i dettagli suldellediin posta e in banca, con le date diarriverà sul vostro conto ed il calendario per chi effettua il ritiro in contanti presso gli uffici postali. Come ormai è consuetudine, dalla fine dello stato di emergenza legato al covid-19, non vi sarà nessun anticipo nei pagamenti, e anzi per i più sfortunati bisognerà aspettare addirittura l’8per ritirare la pensione. Ultime novità: calendario per le poste Facciamo chiarezza sulle date die sul calendario, segnalando che per ...

