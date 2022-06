MotoGP, Marc Marquez vuole tornare prima della fine del Mondiale 2022? Dalla Spagna non lo escludono… (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marc Marquez punta il mirino verso Misano. No, non è un refuso. Dalla Spagna sganciano la “bomba”. Il Cabroncito non avrebbe, infatti, la minima intenzione di dare l’arrivederci ufficiale al Mondiale MotoGP 2022 e vorrebbe tornare già in occasione dei test successivi al Gran Premio di San Marino, per non dover attendere il rientro solamente nella prossima stagione. La data? Martedì 6 settembre. Nel caso prendere nota. La notizia viene riportata dal quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” ed è una di quelle che fanno “rumore”. Il nativo di Cervera, infatti, nel post-gara del Mugello aveva annunciato che il suo rientro nel Circus non sarebbe stato vicino nel tempo e che avrebbe atteso il pieno recupero del suo braccio e del suo corpo. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)punta il mirino verso Misano. No, non è un refuso.sganciano la “bomba”. Il Cabroncito non avrebbe, infatti, la minima intenzione di dare l’arrivederci ufficiale ale vorrebbegià in occasione dei test successivi al Gran Premio di San Marino, per non dover attendere il rientro solamente nella prossima stagione. La data? Martedì 6 settembre. Nel caso prendere nota. La notizia viene riportata dal quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” ed è una di quelle che fanno “rumore”. Il nativo di Cervera, infatti, nel post-gara del Mugello aveva annunciato che il suo rientro nel Circus non sarebbe stato vicino nel tempo e che avrebbe atteso il pieno recupero del suo braccio e del suo corpo. ...

