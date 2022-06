“Morta a 17 anni per un tumore”. Orietta Berti, la triste rivelazione: un dolore che non passa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Orietta Berti festeggia 79 anni. Sono i numeri che la incoronano come una delle più importanti cantanti italiane: oltre sedici milioni di dischi venduti e quasi 60 anni di carriera tra “Tu sei quello”, “Io, tu e le rose”, “Fin che la barca va”, “Tipitipitì” e “Mille”, il singolo del 2021 cantato con Achille Lauro e Fedez che le ha regalato una nuova popolarità. Nata a Cavriago nel 1943 Orietta Berti comincia a cantare giovanissima e a studiare musica e canto lirico, spronata dal padre Oreste. Il compleanno, dice, l’ha già festeggiato come racconta in una intervista al Corriere della Sera: “In una discoteca di Desenzano del Garda insieme a Madame Sisì, simbolo del mondo drag queen. Anche lei è nata l’1 giugno. Per lei ricorrono anche i trent’anni di apertura dei suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)festeggia 79. Sono i numeri che la incoronano come una delle più importanti cantanti italiane: oltre sedici milioni di dischi venduti e quasi 60di carriera tra “Tu sei quello”, “Io, tu e le rose”, “Fin che la barca va”, “Tipitipitì” e “Mille”, il singolo del 2021 cantato con Achille Lauro e Fedez che le ha regalato una nuova popolarità. Nata a Cavriago nel 1943comincia a cantare giovanissima e a studiare musica e canto lirico, spronata dal padre Oreste. Il compleanno, dice, l’ha già festeggiato come racconta in una intervista al Corriere della Sera: “In una discoteca di Desenzano del Garda insieme a Madame Sisì, simbolo del mondo drag queen. Anche lei è nata l’1 giugno. Per lei ricorrono anche i trent’di apertura dei suoi ...

