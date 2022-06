Meteo, previsioni per il ponte 2 giugno: Scipione porta il caldo torrido, poi la situazione cambia completamente (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ponte del 2 giugno porterà con sé un caldo torrido con l'arrivo de ll'anticiclone africano Scipione . Il secondo anticiclone della stagione sarà ancora più caldo di Hannibal con temperature che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ildel 2porterà con sé uncon l'arrivo de ll'anticiclone africano. Il secondo anticiclone della stagione sarà ancora piùdi Hannibal con temperature che ...

