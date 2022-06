MERCEDES - Britta Seeger | Le Suv avranno una forma sempre più aerodinamica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 giugno 2022)è membro del consiglio di amministrazione di-Benz Group AG dal 1 gennaio 2017, ed è responsabile Marketing e Vendite di-Benz Cars.è anche membro del consiglio di amministrazione di-Benz AG e del consiglio di sorveglianza di-Benz Mobility AG. Nata il 25 settembre 1969 a Bonn, in Germania, è entrata alla-Benz nel 1989 e ha conseguito la laurea in Business Administration. Assieme ad altri colleghi, parliamo con lei della seconda generazione dellaGLC - il modello più importante della gamma, venduto dall'esordio in 2,6 milioni di esemplari, e che sarà lanciato in Europa a settembre - e di altre tematiche riguardanti l'elettrificazione e le modalità di vendita delle ...