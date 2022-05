Mercedes-AMG One - 1 063 CV e 0-200 km h in 7 secondi per la Formula 1 stradale

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 giugno 2022) stata mostrata come concept car nel 2017 e oggi, al termine di un lungo processo di sviluppo, la-AMG One viene finalmente presentata nella variante definitiva, destinata a 275 selezionatissimi clienti di tutto il mondo. Si tratta di un progetto unico e visionario, che il reparto sportivo di Affalterbach ha fortemente voluto per celebrare i successi degli ultimi anni in1: per questo la sua progettazione ha coinvolto direttamente anche i tecnici inglesi della sede di Brixworth, dove nascono le monoposto impegnate nel Mondiale. La vettura di produzione farà il suo debutto in pubblico al Goodwood Festival of Speed il 23 giugno e presto sono previste le prime consegne agli acquirenti che da anni hanno già prenotato un esemplare. Lo stesso 1.6 V6 turbo delle F.1. Fin dalla sua presentazione, la One ha fatto notizia per la scelta di ...