Latina, esce in bicicletta per andare al mare e sparisce: 47enne scomparsa nel nulla (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latina. Era uscita con la sua bicicletta nel pomeriggio dello scorso 30 maggio, ma poi di lei nessuna traccia. Doveva rientrare a casa a solito orario, per la solita cena. La 47enne di Latina, di nome Maria, al momento è data per dispersa. L'allarme è stato dato dalla sorella e dai fratelli che l'aspettavano intorno alle 19.00 di quel giorno. La signora Maria, 47 anni, scomparsa a Latina Ora, l'ansia e le apprensioni continuano a salire: sono due giorni che Maria è scomparsa e non fa ritorno a casa. Nessun modo per contattarla e rassicurarsi sul suo stato di salute. La donna vive in casa proprio con i fratelli e le sorelle che, ora, pregano per la sua ricomparsa.

