Lady D umiliata prima delle nozze | lo smacco del Principe Carlo

Leggi su chenews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) In pochi sanno cheD è statadalpocoreali. Un evento che è diventato pubblico poco tempo fa e che ha lasciato tutti di stucco. Ecco che cosa è successo. Molti fan della casa reale britannica conoscono molto bene la storia dele della “ssa del popolo” Diana. La coppia ha avuto un matrimonio da favola nel 1981, ma il loro amore si è interrotto bruscamente agli inizi degli anni Novanta.che divorziassero ufficialmente, tuttavia, ci fu un momento in cui l’erede al trono ha umiliato l’ex moglie. fonte foto: AnsaUno dei motivi per cui il matrimonio trae Diana è fallito è stato a causa ...