La Croazia adotta l’euro dal 2023: via libera della Commissione Ue. Sarà il 20esimo Paese con la moneta unica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dal primo gennaio 2023 la Croazia entrerà a far parte della zona euro, diventando il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica. La Commissione europea ha dato il suo parere positivo: “Soddisfa i quattro criteri di convergenza nominale e la sua legislazione è pienamente compatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali/Bce”. La decisione finale dell’Ecofin è attesa per il 12 luglio, dopo le discussioni in seno all’eurogruppo e al Consiglio europeo, e dopo i pareri del Parlamento europeo e della Bce. “L’adozione dell’euro da parte della Croazia renderà anche l’euro più forte“, commenta la presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dal primo gennaiolaentrerà a far partezona euro, diventando il ventesimoadre la. Laeuropea ha dato il suo parere positivo: “Soddisfa i quattro criteri di convergenza nominale e la sua legislazione è pienamente compatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali/Bce”. La decisione finale dell’Ecofin è attesa per il 12 luglio, dopo le discussioni in seno algruppo e al Consiglio europeo, e dopo i pareri del Parlamento europeo eBce. “L’adozione delda parterenderà anchepiù forte“, commenta la presidente ...

