Johnny Depp in Italia, al via i concerti con Jeff Beck: le date ufficiali del tour (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno spettacolo senza precedenti. Uno show che sicuramente lascerà sorpresi tutti, in modo positivo. Dopo l'annuncio di Jeff Beck delle date del tour, alcune in Italia, i fan sono andati in delirio. Soprattutto, perché in una di queste ci sarà un ospite speciale. Johnny Depp. Leggi anche: Blanco, 'figuraccia' al concerto: dedica Afrodite alla fidanzata Martina, ma l'aveva già dedicata all'ex Giulia Concerto Jeff Beck e Johnny Depp Il 21 Luglio, all'Arena della Regina di Cattolica, Jeff Beck sarà accompagnato da Johnny Depp. Sarà il suo chitarrista speciale. Sicuramente l'attore viene da un periodo in cui, letteralmente, i riflettori ...

