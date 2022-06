Johnny Depp contro Amber Heard, ancora attesa per la sentenza: i punti salienti del processo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mondo dei social network ha già decretato il suo vincitore (Johnny Depp), ma nelle aule del tribunale di Fairfax, in Virginia, la sentenza, attesa per ieri 31 maggio, deve ancora arrivare. La giuria del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard – e diventato virale su tutti i social – ha aggiornato i lavori anche oggi, dopo alcune ore in camera di consiglio passate senza trovare l’unanimità. Secondo il giudizio degli esperti legali che hanno seguito il processo, ci vorranno parecchi giorni per trovare una quadra. Dopo sei settimane, la vicenda giudiziaria sta comunque per volgere al termine. La giuria dovrà decidere se Heard ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mondo dei social network ha già decretato il suo vincitore (), ma nelle aule del tribunale di Fairfax, in Virginia, laper ieri 31 maggio, devearrivare. La giuria delper diffamazione intentato dal’ex moglie– e diventato virale su tutti i social – ha aggiornato i lavori anche oggi, dopo alcune ore in camera di consiglio passate senza trovare l’unanimità. Secondo il giudizio degli esperti legali che hanno seguito il, ci vorranno parecchi giorni per trovare una quadra. Dopo sei settimane, la vicenda giudiziaria sta comunque per volgere al termine. La giuria dovrà decidere se...

