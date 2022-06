Grave violazione in gruppo, pugno duro all’Isola dei Famosi: piovono provvedimenti pesanti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Scoppia la bomba nelle ultime ore a carico di 3 naufraghi colpevoli di aver violato il regolamento, ora rischiano grossissimo. Isola dei Famosi, Canale 5 (Mediasetplay screenshot)Tre naufraghi avrebbero violato il regolamento e sarebbero in arrivo e provvedimenti pesantissimi. Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi. L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi ha vinto finalmente lo scontro dello share contro la concorrenza, realizzando il 19.1% e incollando davanti allo schermo più di 2 milioni di spettatori. Con gli ascolti finalmente in crescita Ilary Blasi ha avuto un risveglio molto piacevole e prepara con maggiore entusiasmo la prossima diretta che sarà lunedì 6 giugno. Nella prossima puntata è già stato annunciato l’arrivo delle piratesse e Soleil Sorge e Vera ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Scoppia la bomba nelle ultime ore a carico di 3 naufraghi colpevoli di aver violato il regolamento, ora rischiano grossissimo. Isola dei, Canale 5 (Mediasetplay screenshot)Tre naufraghi avrebbero violato il regolamento e sarebbero in arrivo essimi. Vediamo insieme che cosa sta succedendodei. L’ultima diretta dell’Isola deiha vinto finalmente lo scontro dello share contro la concorrenza, realizzando il 19.1% e incollando davanti allo schermo più di 2 milioni di spettatori. Con gli ascolti finalmente in crescita Ilary Blasi ha avuto un risveglio molto piacevole e prepara con maggiore entusiasmo la prossima diretta che sarà lunedì 6 giugno. Nella prossima puntata è già stato annunciato l’arrivo delle piratesse e Soleil Sorge e Vera ...

