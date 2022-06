Giancarlo Magalli ricoverato per un problema di salute (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le ultime settimane non sono state facili per Giancarlo Magalli. Sul piccolo schermo il pubblico è tornato a apprezzarlo nel ruolo di vescovo di Spoleto nella popolare fiction Don Matteo. Ma lontano dalle telecamere il conduttore Rai ha vissuto momenti difficili legati al suo stato di salute. Il conduttore non è voluto entrare nei dettagli della sua vicenda personale, ma ha raccontato di essersi sentito poco bene e di essersi recato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti per scoprire la causa dei suoi malesseri. A seguito degli esami clinici, che hanno rilevato un’infezione, Giancarlo Magalli è stato così ricoverato in ospedale in via precauzionale. I medici hanno ritenuto opportuno trattenere il presentatore per un breve periodo e sottoporlo a una cura per debellare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le ultime settimane non sono state facili per. Sul piccolo schermo il pubblico è tornato a apprezzarlo nel ruolo di vescovo di Spoleto nella popolare fiction Don Matteo. Ma lontano dalle telecamere il conduttore Rai ha vissuto momenti difficili legati al suo stato di. Il conduttore non è voluto entrare nei dettagli della sua vicenda personale, ma ha raccontato di essersi sentito poco bene e di essersi recato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti per scoprire la causa dei suoi malesseri. A seguito degli esami clinici, che hanno rilevato un’infezione,è stato cosìin ospedale in via precauzionale. I medici hanno ritenuto opportuno trattenere il presentatore per un breve periodo e sottoporlo a una cura per debellare ...

Advertising

infoitsalute : Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale, il problema di salute: come sta il conduttore - infoitsalute : L'infezione poi il ricovero. Giancarlo Magalli in ospedale - CaffeFou : L'infezione poi il ricovero. Giancarlo Magalli in ospedale #magalli - ParliamoDiNews : Giancarlo Magalli in ospedale: problemi di salute per il conduttore #giancarlomagalli #1giugno - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale, il problema di salute: come sta il conduttore -