Formula E | week-end a Jakarta | orari e diretta tv

(Di mercoledì 1 giugno 2022), siamo in partenza! 22 piloti che si sfidano ruota a ruota, preparati per lapiù elettrizzante di sempre. E-PrixE 2022 gara in Indonesia. Un circuito spettacolare, ricavato nella zona costiera di Ancol Beach situato a nord dell’Indonesia. Si debutta per la prima volta in questo paese, nella città di, una delle novità assolute dell’ottava edizione del campionato mondiale della categoria elettrica. Ancol Beach City Tracciato costruito appositamente per la categoria dellaE, Ancol Beach è molto pittoresco: un grande parco, forse il più grande del sud-est asiatico, che accoglie circa 40.000 visitatori al giorno. La pista è caratterizzata da un mix di sezioni tecniche e ad alta velocità che forniranno un vero banco di prova per le ...