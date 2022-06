Dr: in 5 mesi già quasi toccati risultati 2021, in arrivo altri due brand (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - In cinque mesi, con 7.598 targhe, DR Automobiles Groupe ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni) grazie al + 162,77 % di maggio con una quota arrivata al 1,52%, mentre la crescita nel periodo gennaio/maggio è del + 164% ed una quota del 1,36%. Il gruppo molisano fondato da Massimo Di Risio sottolinea come "ancora una volta la quasi totalità delle vendite è riconducibile al mercato dei privati anche se è stato avviato il canale del noleggio e delle flotte, che dovrebbe andare a pieno regime nei prossimi mesi". Spicca il contributo della DR 6.0, il top di gamma, che ha debuttato sul mercato a fine aprile. Con un 99% del targato a benzina/GPL, il gruppo molisano guarda con fiducia al target di 16.000 unità a fine anno, anche se potenzialmente la crescita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - In cinque, con 7.598 targhe, DR Automobiles Groupe haraggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni) grazie al + 162,77 % di maggio con una quota arrivata al 1,52%, mentre la crescita nel periodo gennaio/maggio è del + 164% ed una quota del 1,36%. Il gruppo molisano fondato da Massimo Di Risio sottolinea come "ancora una volta latotalità delle vendite è riconducibile al mercato dei privati anche se è stato avviato il canale del noleggio e delle flotte, che dovrebbe andare a pieno regime nei prossimi". Spicca il contributo della DR 6.0, il top di gamma, che ha debuttato sul mercato a fine aprile. Con un 99% del targato a benzina/GPL, il gruppo molisano guarda con fiducia al target di 16.000 unità a fine anno, anche se potenzialmente la crescita ...

