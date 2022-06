Così non schwa proprio. Parola di linguista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Seducente, più o meno trasversale, sicuramente aspra nei toni da sembrare a volte una crociata. È la discussione intorno al cosiddetto “linguaggio inclusivo”, che nonostante spesso parta da buone intenzioni, ha il brutto vizio di essersi radicalizzata, trasformata in atteggiamento moralmente ricattatorio ed elitista che non lascia spazio a un vero dibattito. Almeno fino ad ora, fino alla pubblicazione di Così non schwa, dell’autore e linguista Andrea De Benedetti, che prova a sistematizzare la questione, offrendo una lettura diversa. Perché da noi le “prescrizioni linguistiche” vengono sempre viste con sospetto? Beh, perché vanno trattate con sospetto, dal momento che sono sempre in qualche modo un esercizio di potere. Le persone i codici linguistici li subiscono. Ogni idea di creare una grammatica parallela a quella esistente ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Seducente, più o meno trasversale, sicuramente aspra nei toni da sembrare a volte una crociata. È la discussione intorno al cosiddetto “linguaggio inclusivo”, che nonostante spesso parta da buone intenzioni, ha il brutto vizio di essersi radicalizzata, trasformata in atteggiamento moralmente ricattatorio ed elitista che non lascia spazio a un vero dibattito. Almeno fino ad ora, fino alla pubblicazione dinon, dell’autore eAndrea De Benedetti, che prova a sistematizzare la questione, offrendo una lettura diversa. Perché da noi le “prescrizioni linguistiche” vengono sempre viste con sospetto? Beh, perché vanno trattate con sospetto, dal momento che sono sempre in qualche modo un esercizio di potere. Le persone i codici linguistici li subiscono. Ogni idea di creare una grammatica parallela a quella esistente ...

