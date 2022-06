Ciro Grillo, al via il processo per stupro: assente in aula la testimone chiave (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il processo a carico di Ciro Grillo e degli amici genovesi si è aperto oggi, mercoledì 1 giugno. Sono stati ascoltati sei testimoni, tutti ufficiali della polizia giudiziaria, ma era assente per motivi giustificati la marescialla della Compagnia Duomo di Milano che il 29 luglio 2019 ricevette la prima denuncia di Silvia e della madre. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ila carico die degli amici genovesi si è aperto oggi, mercoledì 1 giugno. Sono stati ascoltati sei testimoni, tutti ufficiali della polizia giudiziaria, ma eraper motivi giustificati la marescialla della Compagnia Duomo di Milano che il 29 luglio 2019 ricevette la prima denuncia di Silvia e della madre. L'articolo proviene da Inews24.it.

