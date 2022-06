Chiellini in MLS, l’annuncio del LAFC in settimana? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chiellini sempre più vicino all’arrivo negli Stati Uniti. l’annuncio del Los Angeles FC potrebbe arrivare già in settimana Dopo l’addio di stasera alla nazionale italiana, si aprirà il nuovo capitolo della carriera di Chiellini. Il futuro è negli Stati Uniti al Los Angeles FC. Secondo quanto riporta ESPN, il club californiano potrebbe annunciare l’arrivo di Chiellini già questa settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)sempre più vicino all’arrivo negli Stati Uniti.del Los Angeles FC potrebbe arrivare già inDopo l’addio di stasera alla nazionale italiana, si aprirà il nuovo capitolo della carriera di. Il futuro è negli Stati Uniti al Los Angeles FC. Secondo quanto riporta ESPN, il club californiano potrebbe annunciare l’arrivo digià questa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

