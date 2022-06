“C’è una sorpresa per te”. Lilli Pugliese, la notizia l’ha raggiunta dopo la delusione a UeD (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uomini e Donne, Lilli Pugliese nuova tronista: la voce già rimbalza ovunque. Solo poche ore fa era arrivata la scelta di Luca Salatino. Una scelta che aveva premiato Soraia e che aveva visto Lilli scoppiare in lacrime confortata da Maria De Filippi. A spiegare il motivo del no a Lilli è stato Luca che, alla fine, si è anche commosso. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uomini e Donne,nuova tronista: la voce già rimbalza ovunque. Solo poche ore fa era arrivata la scelta di Luca Salatino. Una scelta che aveva premiato Soraia e che aveva vistoscoppiare in lacrime confortata da Maria De Filippi. A spiegare il motivo del no aè stato Luca che, alla fine, si è anche commosso. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, unasenza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. ...

Advertising

Eurosport_IT : A Parigi c'è spazio per una sola leggenda: quella è ???????? ?????????? ?????? #DjokovicNadal | #Nadal | #RolandGarros |… - CarloCalenda : Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L’uscita di Damilano e la presa di posizione di G… - La7tv : #dimartedi Nicola Gratteri sui vantaggi che 'ndrangheta e cosche mafiose potrebbero trarre dalla guerra in Ucraina:… - tristezzaera : @regaIoperfetto noi che perdiamo tempo dietro ai drammi dei beliebers quando in realtà c’è una coppia vera a cui pensare boh - GaetanoBresci9 : RT @MMmarco0: Oggi comincia l'estate meteorologica e lo farà in grande stile con un'ondata di caldo molto intensa. Una massa d'aria subtrop… -

Vieri scatenato: Bobo Tv Show arriva a teatro con Cassano, Adani e Ventola, il tour Chiacchiere libere senza la necessità di seguire per forza una scaletta: 'Andiamo a braccio, la scaletta serve solo per salire sul tetto'. La date del tour teatrale arrivano in concomitanza con le ... Riletture. Il ritorno a Nord di Amleto il vichingo Ed è questo un forte limite, cui però si accompagna sempre il pregio di una ricostruzione affidabile: la pretesa di rinchiudere in poco piú di due ore tutto (o quasi) l'universo scandinavo del pieno ... CorCom Chiacchiere libere senza la necessità di seguire per forzascaletta: 'Andiamo a braccio, la scaletta serve solo per salire sul tetto'. La date del tour teatrale arrivano in concomitanza con le ...Ed è questo un forte limite, cui però si accompagna sempre il pregio diricostruzione affidabile: la pretesa di rinchiudere in poco piú di due ore tutto (o quasi) l'universo scandinavo del pieno ... Broadcom-Vmware, Omdia: “Una straordinaria macchina da soldi”