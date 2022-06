Biodigestore di Ponticelli, via libera dalla giunta Manfredi: «Renderà Napoli città autonoma» (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giunta comunale ha approvato, su proposta dell?assessore all?ambiente e al mare Paolo Mancuso, il progetto definitivo per la «realizzazione di un impianto di compostaggio con... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lacomunale ha approvato, su proposta dell?assessore all?ambiente e al mare Paolo Mancuso, il progetto definitivo per la «realizzazione di un impianto di compostaggio con...

