Benzina con lo sconto per tutta l'estate 2022 (e oltre): il piano taglia-accise (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mario Draghi è pronto, se sarà necessario, a destinare circa novecento milioni di euro al mese da agosto, probabilmente, per compensare l’eventuale nuovo taglio delle accise sulla Benzina. Per tre, quattro, forse cinque mesi... Leggi su today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mario Draghi è pronto, se sarà necessario, a destinare circa novecento milioni di euro al mese da agosto, probabilmente, per compensare l’eventuale nuovo taglio dellesulla. Per tre, quattro, forse cinque mesi...

Pubblicità

PubblicoDebito : RT @GiovyDean: L'embargo sul #petrolio russo non riguarderà l'oleodotto Druzhba che va in #Germania, ma solo quello in arrivo via mare. Per… - mappoa73 : @PaoloGentiloni Beh , con 20 mila euro al mese si può anche sopportare la benzina a 2€ e tutti gli altri rincari. A… - ZilloAnto : RT @GiovyDean: L'embargo sul #petrolio russo non riguarderà l'oleodotto Druzhba che va in #Germania, ma solo quello in arrivo via mare. Per… - EusapiaMaria : RT @GiovyDean: L'embargo sul #petrolio russo non riguarderà l'oleodotto Druzhba che va in #Germania, ma solo quello in arrivo via mare. Per… - emiliobolles : RT @GiovyDean: L'embargo sul #petrolio russo non riguarderà l'oleodotto Druzhba che va in #Germania, ma solo quello in arrivo via mare. Per… -