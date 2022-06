Ascanio Celestini a La7: “Noi sappiamo cosa vuole Zelenzky, non quello che vogliono gli ucraini”. Botta e risposta con Serracchiani e Sorgi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Botta e risposta a “Dimartedì” (La7) tra l’attore Ascanio Celestini e la deputata del Pd, Debora Serracchiani, alla quale si accoda successivamente l’editorialista della Stampa Marcello Sorgi. Celestini, convinto pacifista, osserva: “Si sta giocando con la vita delle persone e con la completa distruzione dei paesi. L’altra mattina ho incontrato Alex Zanotelli, che è notoriamente un pacifista e un non violento. E lui mi ha detto che adesso siamo effettivamente fuori dai giochi, perché in realtà predomina un interesse mondiale: quello di chi produce e vende armi. Purtroppo l’Europa non è unita“. Dissente Debora Serracchiani, che cita le sanzioni alla Russia e che aggiunge: “Qui stiamo facendo i conti coi corpi degli altri: gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)a “Dimartedì” (La7) tra l’attoree la deputata del Pd, Debora, alla quale si accoda successivamente l’editorialista della Stampa Marcello, convinto pacifista, osserva: “Si sta giocando con la vita delle persone e con la completa distruzione dei paesi. L’altra mattina ho incontrato Alex Zanotelli, che è notoriamente un pacifista e un non violento. E lui mi ha detto che adesso siamo effettivamente fuori dai giochi, perché in realtà predomina un interesse mondiale:di chi produce e vende armi. Purtroppo l’Europa non è unita“. Dissente Debora, che cita le sanzioni alla Russia e che aggiunge: “Qui stiamo facendo i conti coi corpi degli altri: gli ...

