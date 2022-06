Ammodernamento e potenziamento della rete elettrica nazionale, question time con Cingolani (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 1 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire l’Ammodernamento e il potenziamento della rete elettrica nazionale, al fine del pieno utilizzo della capacità delle fonti rinnovabili (Vianello – Misto-Alternativa); sui tempi di adozione del cosiddetto “decreto FER2” in materia di incentivi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche nell’ottica della promozione del comparto geotermico della Toscana (Ziello – Lega); ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 1 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministroTransizione ecologica, Roberto, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire l’e il, al fine del pieno utilizzocapacità delle fonti rinnovabili (Vianello – Misto-Alternativa); sui tempi di adozione del cosiddetto “decreto FER2” in materia di incentivi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche nell’otticapromozione del comparto geotermicoToscana (Ziello – Lega); ...

Advertising

Lopinionista : Ammodernamento e potenziamento della rete elettrica nazionale, question time con Cingolani - CBorneoSindaco : RT @VitoBardi: Finalmente c’è il progetto per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento dell'aviosuperficie 'E. Mattei' di #Pistic… - marioguarente : RT @VitoBardi: Finalmente c’è il progetto per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento dell'aviosuperficie 'E. Mattei' di #Pistic… - LucianoQuaranta : RT @VitoBardi: Finalmente c’è il progetto per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento dell'aviosuperficie 'E. Mattei' di #Pistic… - gasparripdl : RT @VitoBardi: Finalmente c’è il progetto per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento dell'aviosuperficie 'E. Mattei' di #Pistic… -