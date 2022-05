Usare la tavoletta grafica per firmare documenti e PDF

Leggi su navigaweb

(Di martedì 31 maggio 2022) In ufficio si ricevono sempre più spessodigitali su cui è necessario apporre la firma elettronica e non sempre è possibile utilizzare il mouse o il touchpad del computer per disegnare con precisione la propria firma, a meno di non voler disegnare uno scarabocchio! Senza dover scomodare le firme digitali (che sfruttano tutt'altro meccanismo per l'autenticazione) possiamo attrezzare la nostra scrivania da ufficio con una, così da poter applicare velocemente qualsiasi tipo di firma disegnandola sullae applicando in tempo reale nella zona riservata alla firma del documento. Nella guida che segue vi mostreremo come utilizzare unapere PDF, utilizzando il pennino dedicato per ...