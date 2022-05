Ucraina: Calenda, 'Salvini irresponsabile, occorre dialogare con Lega di governo' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L'uscita di Damilano e la presa di posizione di Giorgetti dimostrano che c'è una parte della Lega che ha una cultura di governo e che non ne può più delle bambinate di Salvini. Con questa parte occorre dialogare". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "è une conferma la sua sudditanza a Mosca. L'uscita di Damilano e la presa di posizione di Giorgetti dimostrano che c'è una parte dellache ha una cultura die che non ne può più delle bambinate di. Con questa parte". Lo scrive su Twitter Carlo

