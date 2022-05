Tutto sul make-up e l'acconciatura da sposa di Beatrice Valli (Di martedì 31 maggio 2022) Un matrimonio da sogno ha avuto luogo a Capri la scorsa domenica: quello tra gli influencer Marco Fantini e Beatrice Valli. Non solo il vestito ma anche trucco e pettinatura di lei trasudavano amore puro. Insomma, per chi ha in mente nozze che più romantiche non si può, la beauty inspo del momento è qui Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) Un matrimonio da sogno ha avuto luogo a Capri la scorsa domenica: quello tra gli influencer Marco Fantini e. Non solo il vestito ma anche trucco e pettinatura di lei trasudavano amore puro. Insomma, per chi ha in mente nozze che più romantiche non si può, la beauty inspo del momento è qui

